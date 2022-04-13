Kuruluş Osman'ın 90. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür. Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey'in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır? İşte Atv Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 90.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 90. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 90. bölümde Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır?

KURULUŞ OSMAN 90.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 90. BÖLÜM ÖZETİ

"Hayallerimize varana dek doludizgin at sürelim!"

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni dönem başlamıştır.

Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır?

Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir.

Osman Bey'in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır?

OSMAN BEY'IN YENI DÜŞMANLARI JUSTINYANUS VE BASILEUS

Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır.

Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir.

Holofira'nın bu durumla baş etmek için bulduğu çare Kayı Obasını nasıl bir yola sürükleyecektir.

Yıllardır aralarındaki savaşı mecburen bitirmiş olan Osman Bey ve İnegöl Tekfuru Nikola için barışı bitirecek ilk hamle kimden gelecektir?

DEVLET OLMA VAKTI

Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır.

USTA'NIN YENI ŞEYTANI PLANI NE OLACAKTIR?

Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür.

Osman Bey'in düşmanlarına kurduğu tuzak ona İnegöl'ün kapılarını açabilecek midir?

"Bizi ileri taşıyan iki kanattır" sözlerini kullanan Osman Bey, bu iki kanat nedir sorusunu ise Orhan ve Aleaddin'e yöneltti.

Hayallerimize varana dek doludizgin at sürelim! Kuruluş Osman 90. Bölüm'de neler olacak?

Oğullarının yanıtı ise "nizam-i alem davası" ve "i'la-yı kelimetullah" oldu.

Hiç durmadan savaşmaları gerektiğini vurgulayan Osman Bey, "Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek, zalimlerin ensesinde soluyacağız. Ne seferimiz bitecek ne cengimiz bitecek" dedi.