Üç Kız Kardeş 9. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı dizi Üç Kız Kardeş'in 9. Bölüm fragmanında ailesini kaostan kurtarmak için altınlarını veren Türkan, Rüçhan'a yakalanır. Rüçhan, Türkan'ı ailesiyle tehdit ederken Türkan'ı büyük bir ikilemin ortasında bırakır.Pek, yeni bölüömde neler yaşanacak? İşte Üç Kız Kardeş 9. Bölümden 2 fragman.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI | TÜRKAN BÜYÜK BIR IKILEMDE KALIYOR!

Sevilen dizinin yeni bölümünde Ailesini kaostan kurtarmak için altınlarını veren Türkan, Rüçhan tarafından fark edilir. Rüçhan, Türkan'ı ailesiyle tehdit ederken Türkan da büyük bir ikilemin ortasında kalır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜM ÖN İZLEME

Dönüş'ün Serdar'la olan arkadaşlığı kızların gündeminde!

Derya, Serdar'ın Dönüş'e olan aşkından eminken, Dönüş'ün aklı Nesrin'in bu arkadaşlığa koyduğu engeldedir. Dönüş ve Serdar cephesinde neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜM FRAGMANI | SOMER, MİNE'YE DÖNÜYOR!

Somer, Mine'nin hasretine dayanamaz ve barışmaya karar verir. Ancak Türkan ise Rüçhan'ın zorbalıklarına maruz kalır. Türkan ne yapacak?

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin ekrana gelen son bölümünde Türkan, Somer'in en zor anlarında yanında olarak kararlılığını kanıtlar. Somer, Türkan'a haksızlık yaptığını düşünür ve Türkan'a duygularını anlatır.

Mine ve Nihat'ı hastane odasında birlikte gören Somer'in kafası karışır. Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar.

Mine her ne kadar onu ikna etmeye çalışsa da bu ilişki Somer için tamamen bitmiştir. Aşk acısı çeker.

Kocasının zeytinlik meselesi yüzünden moral bozukluğu yaşadığını düşünen Türkan, Somer'in yanında olmaya onun keyfini yerine getirmeye çalışır. Birbirlerine iyi gelmektedirler.

Türkan bu süreçte her ne kadar Somer için bir yara bandına dönüşse de Kormanların villasında alışık olmadığımız türden manzaraların ortaya çıkmasına da neden olur.

Öte yandan Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Somer'e tüm gerçeği açıkladığı bir mektup yazar. Ancak mektup, Türkan'ın eline geçer...