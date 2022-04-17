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Dizi

Masumlar Apartmanı 67. Bölüm Fragmanı | Masumlar Apartmanı 67. Bölümde Safiye'nin köpekle imtihanı!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 67. yeni bölümünden ilk fragman ekrana geldi. Masumlar Apartmanı 67. Bölüm Fragmanında Hikmet Bey, kucağına bir köpek alarak kendini odaya kilitler. Han ise ablasına köpeğin gitmesi halinde kendisinin de gideceğini söyler. Safiye köpekle aynı evde yaşama fikrine ne tepki verecek? İşte Masumlar Apartmanı 67. Bölüm Fragmanı

17 Nisan 2022 Pazar 11:29 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 11:29
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Masumlar Apartmanı 67. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış dizinin yeni bölümünde Safiye gitgide iyileşirken, bu kez bir köpekle imtihan oluyor. Han ve Hikmet'in evde köpek beslemek istemesi sonucunda köşeye sıkışan Safiye ne yapacak? İşte Masumlar Apartmanı 67. Bölüm Fragmanı

MASUMLAR APARTMANI 67. BÖLÜM FRAGMANI

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle her salı 20.00'de TRT1'de!

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır.

Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır.

Han'ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.

Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler.

Memduh'un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege'yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister.

Onun yerine, torunuyla birlikte bir hayalini gerçekleştirecektir.

Safiye, doktor hanımın ziyaretinden sonra belki de herkes için dönüm noktası olacak bir karar verir. Gidip o kişiyle vedalaşacaktır.

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