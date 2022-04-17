Teşkilat 43. bölümüyle izleyenleri duygulandırdı. TRT 1 ekranlarının izlenme rekoru kıran dizisi Teşkilat 43. bölümde Ceren'i uyuşturarak bir bombalı saldırının ortasına koyan Yıldırım, bu planında başarılı olacak mı? Ceren ölümle burun burunayken Halit başkana "Baba" diye seslenir. Ceren bombayı patlatacak mı? Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 43. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. (Teşkilat son bölüm)

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 43. bölümüne Yıldırım'ın Ceren'e söylediği "Halit senin baban!" sözü damga vurdu. Ceren bombayı patlatacak mı?İşte Teşkilat 43. bölüm full izleme bağlantısı

TEŞKİLAT 43. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 43. bölümde Serdar, Lucas'tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur.

Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar'ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar'ın peşine düşmüştür.

Diğer yanda Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokar.

Bu planla ilgili istihbarat alıp derhal harekete geçen ekip, hiç beklemedikleri bir kişiden gelen yardımı alır.

Bu yardım başta Halit olmak üzere tüm ekibi sarsacak olayları tetikleyicisi olacaktır.

Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç,Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl rol alıyor. Teşkilat'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Burak Arlıel ve Burak Müjdeci oturuyor.