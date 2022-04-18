17 Nisan 2022 Pazar reyting sonuçları: Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

17 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazar akşamı ATV'de Adı Sevgi, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Deli Deli Küpeli, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Çöpçüler Kralı ve TV8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 17 Nisan 2022 reyting sonuçları

Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 17 Nisan reyting sıralaması

17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Yargı, ikinciliği Teşkilat, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Teşkilat (ÖZET) yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.