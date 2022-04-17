Adı Sevgi, 6. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Atv'de ekrana gelen Adı Sevgi dizisinin 6. bölümünde Zeynep yarışmayı kazanmak üzereyken, Volkan'ın gelişi salonda büyük bir paniğe neden olur. Emir son anda yetişip Volkan'ı dizginlese de; Volkan'ın Zeynep'ten alacağı ertelenmiş intikam acı olacaktır... Adı Sevgi 6.bölüm izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz. Adı Sevgi 6.bölüm full izle!

ADI SEVGI 6 BÖLÜM FULL IZLE!

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.

ADI SEVGİ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Adı Sevgi dizisinin 6. bölümünde Zeynep yarışmayı kazanmak üzereyken, Volkan'ın gelişi salonda büyük bir paniğe neden olur.

Emir son anda yetişip Volkan'ı dizginlese de; Volkan'ın Zeynep'ten alacağı ertelenmiş intikam acı olacaktır...

Zeynep'in yarışmaya katıldığını Macide'ye Özlem'in söylediğini fark eden Levent, bu hatayı affetmez.

Levent'in nişanı atması, Özlem'i Elif'e dair büyük bir kıskançlık krizine sokar.

Üçlü arasında yaşanan skandala dönüşen olay, Macide'nin ekmeğine yağ sürer.

Macide herkese Elif'in Özlem'in nişanlısını elinden aldığı haberini yayarken, Elif için Sarpça'daki hayat kabusa döner.

Namusuna uzanan iftirayla zor durumda kalan Elif'e en büyük destek Emir'den gelir.

Yaptıkları anlaşmaya rağmen Volkan'ın Emir'in yanındaki tavırları ise Emir'in sabrını taşırır.

Öte yandan Doğukan, Esma'ya gerçek hislerini açıklamak üzere bir buluşma ayarlar. Esma buluşma yerine gittiğinde karşısında hiç beklemediği birini bulur.

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in yer aldığı dizide mesleğine tutkuyla bağlı genç lise öğretmeni Elif Türkkan'ın öğrencilerine kol kanat germesi gözler önüne seriliyor.