Üç Kuruş 23. Bölümüyle izleyenleriyle buluşuyor. Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Üç Kuruş 23. bölümde Leyla'nın intikamını almak isteyen Efe, Kılıç'a karşı gözünü karartırken Kılıç'ın darbeleri sonucu yaralanıyor. Bu kavganın sonunda Efe'ye ne olacak? İşte Üç Kuruş 23 Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Üç Kuruş son bölüm izle Tek Parça!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse gibi usta isimler yer alıyor. Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 21. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un son bölümüne Efe ve Kılıç'ın karşı karşıya geldiği anlarda ikilinin sert kavgası nefes kesen anlara sahne oldu. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm özeti...

ÜÇ KURUŞ 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Üç Kuruş 23. Bölümde Şahin'in Neriman'ın cansız bedenini Çıngıraklı'ya getiriyor. Neriman'ın ölümü Çaka ailesine büyük bir yıkım yaşatıyor.

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekrana gelen son bölümünde Bütün aile Neriman'ın kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşar.

Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir.

Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar.

Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.

Üç Kuruş 23. Bölümde Efe ve Kılıç'ın karşı karşıya geldiği anlarda ikilinin sert kavgası nefes kesen anlara sahne oldu.

Leyla'nın intikamını almak isteyen Efe, Kılıç'a karşı gözünü karartırken Kılıç'ın darbeleri sonucu yaralanıyor. Bu gerilim dolu karşılaşmanın sonucunda ne olacak?

Efe ile Kılıç'ın sert kavgası aksiyon dolu anlara sahne olurken Kılıç, Çetin'i istediğini söylüyor.

Kartal ile Kılıç'ın karşı karşıya gelmesi heyecanı giderek yükseltirken Kartal'ın "Ben ailemden kimseyi sana vermem!" sözleri üzerine yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Kılıç acımasızca Efe'ye saldırırken Leyla'nın gözyaşları akıllara "Kılıç, Efe'ye bir şey mi yaptı?" sorusunu getiriyor.