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Medya

18 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Alparslan, Üç Kuruş, Yasak Elma reyting sıralaması

18 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı televizyonlarda Üç Kuruş, Recep İvedik 3, Survivor All Star, Yasak Elma, Hakim, Öldür Beni Sevgilim ve Alparslan: Büyük Selçuklu izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 18 Nisan 2022 reyting sonuçları

19 Nisan 2022 Salı 10:22 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 10:22
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18 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı Kanal D'de Recep İvedik 3, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, Star'da Öldür Beni Sevgilim, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve Show Tv'de Üç Kuruş izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 18 Nisan 2022 reyting sonuçları

Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 18 Nisan reyting sıralaması

18 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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