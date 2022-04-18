Hakim, 3.bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Limon Film imzalı dizide, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan bir hakimin oğlu için yaptıkları gözler önüne seriliyor. Hakim 3. bölümde Ömer'in Azem'e söylediği "Beni bir şeyle itham edecekseniz, şüpheden daha fazlasına ihtiyacınız var!" sözü damga vurdu. Peki Azem, oğlunun katilini bulacak mı? İşte Hakim 3.bölüm izleme liki ve yeni bölüm özeti. Hakim 3. Bölüm full izle Youtube!

HAKİM 3.BÖLÜM İZLE ATV!

Hakim 3. bölüme Ömer'in Azem'e söylediği "Beni bir şeyle itham edecekseniz, şüpheden daha fazlasına ihtiyacınız var!" sözü damga vurdu.

HAKIM 3. BÖLÜM FULL IZLE YOUTUBE!

Hakim dizisinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yapıyor. atv ekranlarında yayınlanan dizinin genel koordinatörlüğünü Akın Topuz yaparken, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor.

HAKİM 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır.

Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar.

Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

Hakim dizisinin başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Burcu Kara, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi ünlü oyuncular yer alıyor.