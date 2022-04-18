İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2022 Pazartesi / 17 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6579
  • EURO
    15,8095
  • ALTIN
    931.847
  • BIST100
    2510.31
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Hakim 3. Bölüm full izle Youtube! Hakim 3.bölüm izle atv!
Dizi

Hakim 3. Bölüm full izle Youtube! Hakim 3.bölüm izle atv!

Hakim dizisi 3. bölümüyle atv'de ekrana geldi. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı Hakim'in 3. bölümünde Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralarken, yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır. Hakim 3. Bölüm full izle! Hakim 3.bölümü izleme sayfasına haberimizdeki atv ve Youtube bağlantılarından ulaşabilirsiniz.

18 Nisan 2022 Pazartesi 20:07 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 20:07
ABONE OL

Hakim, 3.bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Limon Film imzalı dizide, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan bir hakimin oğlu için yaptıkları gözler önüne seriliyor. Hakim 3. bölümde Ömer'in Azem'e söylediği "Beni bir şeyle itham edecekseniz, şüpheden daha fazlasına ihtiyacınız var!" sözü damga vurdu. Peki Azem, oğlunun katilini bulacak mı? İşte Hakim 3.bölüm izleme liki ve yeni bölüm özeti. Hakim 3. Bölüm full izle Youtube!

HAKİM 3.BÖLÜM İZLE ATV!

Hakim 3. bölüme Ömer'in Azem'e söylediği "Beni bir şeyle itham edecekseniz, şüpheden daha fazlasına ihtiyacınız var!" sözü damga vurdu.

HAKIM 3. BÖLÜM FULL IZLE YOUTUBE!

Hakim dizisinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yapıyor. atv ekranlarında yayınlanan dizinin genel koordinatörlüğünü Akın Topuz yaparken, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor.

HAKİM 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır.

Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar.

Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

Hakim dizisinin başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Burcu Kara, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.