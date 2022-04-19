Üç Kız Kardeş 9. Bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Kanal D'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Türkan, Somer'den vazgeçmeyeceğini söylerken Somer, Türkan'ı sevmeyeceğini söylüyor. Somer, Türkan'dan daha ne kadar kaçacak? Üç Kız Kardeş dizisinin 9. Bölümünde neler yaşanacak? Üç Kız Kardeşler dizisinin 9. Bölümünü full izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeşler 9. bölüm izle (tek parça)

ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeş, 9. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkan dizi, Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞLER 9. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Üç Kız Kardeşlerin 9. bölümünde; Ailesini kaostan kurtarmak için altınlarını veren Türkan, Rüçhan tarafından fark edilir. Rüçhan, Türkan'ı ailesiyle tehdit ederken Türkan da büyük bir ikilemin ortasında kalır.

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı dizi Üç Kız Kardeşlerin 9. Bölümünde Dönüş'ün Serdar'la olan arkadaşlığı kızların gündeminde!

Derya, Serdar'ın Dönüş'e olan aşkından eminken, Dönüş'ün aklı Nesrin'in bu arkadaşlığa koyduğu engeldedir. Dönüş ve Serdar cephesinde neler olacak?

Somer, Türkan'la Mine'nin evine gidiyor.

Türkan ve Somer, İzmir dönüşü yol kenarında Mine'nin arabasını terk edilmiş bir halde bulurlar.

Sevgilisi için hayli endişelenen Somer, soluğu Mine'nin evinde alır. Türkan da onu yalnız bırakmak istememiş ve yanında gitmiştir.

Oraya vardıklarında Mine'nin özel eşyalarını toplayarak, evi terk etmiş olduğunu fark ederler. Somer mektubu burada okur. Kahrolur...

Türkan'ın bu evdeki varlığı, onu gerçeğe adım adım yaklaştıracak mıdır?

SOMER, MİNE'YE DÖNÜYOR!

Somer, Mine'nin hasretine dayanamaz ve barışmaya karar verir. Ancak Türkan ise Rüçhan'ın zorbalıklarına maruz kalır. Türkan ne yapacak?

Öte yandan anne ve babalarının evlilik yıldönümü için sürpriz yapmaya hazırlanan Derya ve Dönüş, planlarına Somer ve Türkan'ı da dahil ederler.

Yıldönümü kutlaması, dargınların barışması için de bir vesile olur. Ne var ki davetsiz bir misafir, her şeyi alt üst eder.

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!