19 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Baba, Üç Kız Kardeş, Destan, Survivor All Star, Berlin Kaplanı, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 19 Nisan 2022 reyting sonuçları

Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 19 Nisan reyting sıralaması

19 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 DESTAN ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 BABA SHOW TV

7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

10 DESTAN (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BABA SHOW TV

5 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

7 DESTAN ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

10 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BABA SHOW TV

5 DESTAN ATV

6 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 BABA (OZET) SHOW TV

Üç Kız Kardeş dizisi 9. bölüm izle!

Destan 20. Bölüm izle!