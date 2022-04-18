Yasak Elma 139. bölümü ile FOX TV'de izleyici karşısına çıktı. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 139. bölümde Ekin, Handan yüzünden Doğan'a karşı aşırı dolmuş durumdadır. Yemekte Doğan'ın Ekin'le tartışması sonucu Kumru evi terk eder. Kumru'nun peşinden giden Doğan'ın Ekin'le kavgası iyi bitmeyecektir. Yasak Elma 139. bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma son bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 139. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 139. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Önceki bölümde Çağatay Yıldız'ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan'ın bir açığını bulma peşindedir.

Doğan ise Yıldız'la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay'dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur...

Yasak Elma'nın yeni bölümünde ise Yıldız Asuman'ın borçlarını Doğan'a belli etmeden kapatma derdine düşer.

Ender ise Doğan'ın gerçek yüzünü herkese göstermek için çabalar.

Yasak Elma 139. bölümde Ekin, Handan yüzünden Doğan'a karşı aşırı dolmuş durumdadır.

Nihayet Handan'ın istediği olur ve Ekin'le Doğan karşı karşıya gelirler. Yemekte Doğan'ın Ekin'e "Baban da tıpkı senin gibi küstahtı" demesi üzerine Ekin ve Kumru evi terk eder.

Doğan, kızıyla konuşmak için Ekin'in evine gider ve kavga ederler. Kavga sonucu Doğan, merdivenlerde yatmaktadır.

Ekin Doğan'ı öldürdü mü?