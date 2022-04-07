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Dizi

Camdaki Kız 38. Bölüm izle tek parça! Camdaki Kız 38. bölüm full izle YouTube!

Camdaki Kız 38. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 38. bölümde Nalan ve Hayri arasındaki yakınlıktan rahatsız olan Feride, Nalan'ın yanına taşınmaya karar veriyor. Nalan'ı bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor? Feride, Nalan ve Hayri'nin yakınlaşmasını durdurabilecek mi? Camdaki Kız 38. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 38. bölüm full izle YouTube!

7 Nisan 2022 Perşembe 20:23 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 20:23
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Camdaki Kız 38. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 38. son bölümde Feride, Hayri'yi tehdit ediyor. Nalan'a oda cezası veren Feride, Hayri'yi de sıkıştırıyor. Ancak bu durum Nalan'ın Hayri'ye daha fazla yakınlaşmasına sebebiyet veriyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kız 38. son bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 38. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 38. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın 38. bölümünde; Mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşen Nalan, Feride'ye yakalanır.

Nalan ve Hayri arasında yaşanabileceklerden korkan Feride ise, bunu engellemek adına Koroğlu Konağı'na taşınmaya karar verir. . Nalan'ı bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor?

FERİDE, HAYRİ'Yİ TEHDİT EDİYOR!

Nalan'a oda cezası veren Feride, Hayri'yi de sıkıştırıyor. Ancak bu durum Nalan'ın Hayri'ye daha fazla yakınlaşmasına sebebiyet veriyor. Feride, Nalan ve Hayri'nin yakınlaşmasını durdurabilecek mi?

Pervin'le görüşmeye giden Cavit, Rafet ile Pervin'in bir geçmişleri olduğundan şüphelenir.

Muzo, üzüldüğü bir anda Pera'ya sığınınca, ikili arasındaki yakınlık iyice artar.

Hayri'nin kaybolan cüzdanını bulan Nalan, korktuğu gerçekle karşılaşacaktır.

Cüzdanın içinde kendi fotoğrafını gören Nalan ne yapacak?

Diğer yandan Sedat ve Cana Nalan hakkında konuşurken Sedat, onun ölen bir ablası olduğundan bahsediyor. "Sana öyle mi dediler?" diyen Cana, Sedat'a gerçeği anlatacak mı?

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