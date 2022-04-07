Mahkum, 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. FOX Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Mahkum 16. bölümde Sinyor, Barış ve Fırat'ın çocuklarını kaçırır. Nazlı ve Can'ın hayatlarına karşılık, bombalı eylemin ve kartelin suçunu üstlenmelerini teklif eder. Barış ve Fırat, çocuklarını alabilmek için ne yapacak? Mahkum 16.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 16. Bölüm full izle!

Mahkum dizisi, 1 hafta aradan sonra izleyenleriyle buluştu. 'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki Mahkum 16. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti

MAHKUM 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkum dizisinin son bölümünde Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, bir olup Sinyor'a karşı aynı cephede yer almışlardı.

Mahkum 16. bölümde Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış'ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer.

Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bırakır.

Planlarına büyük ayak bağı olmaya başlayan Fırat ve Barış için Sinyor, büyük bir tuzak hazırlamıştır.

Sinyor, Barış ve Fırat'ı dizginlemek için onların çocuklarını kaçırır.

Sinyor, "Çocuklarınıza sağ salim ulaşmak istiyorsanız, kendinizi mahkum ettireceksiniz" der.

Nazlı ve Can'ın hayatlarına karşılık, bombalı eylemin ve kartelin suçunu üstlenmelerini teklif eder.

Sinyor tarafından köşeye sıkışan ikili çocuklarının yaşaması için mahkum olmayı kabul etmek zorundadır.

Fırat ve Barış, içine düştükleri bu kapandan beraber kurtulmayı başarabilecekler midir?

Can ve Nazlı'yı almak isteyen Fırat ve Barış, geçici olarak ateşkes yapar. Fırat ve Barış, çocuklarını kurtarabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur.

Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

Sinyor, Fırat ve Barış'ın katıldıkları partide bombalı saldırı planlar. Fakat istediğine ulaşamaz.

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.