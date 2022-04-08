7 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı televizyonlarda Camdaki Kız, Her Şey Aşktan, Bir Zamanlar Çukurova, Güldür Güldür Show, Mahkum, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 7 Nisan 2022 reyting sonuçları

Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 7 Nisan reyting sıralaması

7 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

7 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Geçen hafta Perşembe reyting sıralaması ise şu şekilde:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

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