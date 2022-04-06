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Dizi

Yargı 28. Bölüm Fragmanı | Yargı 28. Bölümde Ilgaz, Ceylin'e gerçekleri söyleyecek mi?

Yargı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı yer aldığı dizinin yeni bölüm tanıtımında Ilgaz hayatının en zor konuşmasını yapacaktır. Ceylin'i ise büyük bir sınav beklemektedir. Ilgaz, Ceylin'e gerçekleri söyleyecek mi? Yargı 28. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yargı 28. Bölüm fragmanı

6 Nisan 2022 Çarşamba 13:21 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 13:21
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Yargı dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'nın yeni bölüm fragmanında Ilgaz Ceylin'e gerçekleri anlatmak için yeni tuttukları eve geliyor. Yargı 28. bölüm fragmanına Ilgaz'ın "Sevdiğin kadının gözlerinde kendini asmak gibi bir şey bu.." sözü damga vurdu. Yargı 28. Bölümde neler olacak? Ilgaz, Ceylin'e gerçeği söyleyecek mi? İşte Yargı 28. bölümden heyecan uyandıran fragman

YARGI 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinin 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Ceylin, Ilgaz'ın en sevdiği sokakta ev tutar. Ilgaz ise hayatının en zor konuşmasını yapmak için Ceylin'in yanına gider.

Ilgaz hayatının en zor konuşmasını yapacaktır. Ceylin'i ise büyük bir sınav beklemektedir. Ilgaz, Ceylin'e gerçekleri söyleyecek mi? Zafer'i öldürenin kardeşi Çınar olduğunu söylediğinde Ceylin ne yapacak?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 26. bölümüyle izleyenleri Pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

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