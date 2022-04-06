Show Tv'nin Ay Yapım imzalı dizisi Oğlum 9. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde; Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Oğlum dizisinin 9. Bölümünde Ormanda Kaan'ın karşısına çıkan siyah eldivenli gizemli adam kafaları karıştırırken, Tuğrul'un tedirgin hali ise akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Oğlum 9. Bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

OĞLUM 9. BÖLÜM İZLE!

Oğlum dizisinde bir çocuğun kaybolmasıyla birlikte yaşanan acı bir olay ve sonrasında 2 ailenin yaşadıkları ele alınıyor.

OĞLUM 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oğlum dizisinin 9. Bölümünde Demet'in davadan Tuğrul'un şikâyeti üzerine alınması Zeynep ve Tuğrul cephesinde iplerin gerilmesine neden olur.

Tüm bunlar yaşanırken otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkan büyük bir ayrıntı, olayların seyrini tamamen değiştirecektir.

Tuğrul için bu durum Efe ile yakın bir ilişki kurmak için bir fırsata dönüşmüştür. Efe babası ile hiç olmadığı kadar güzel vakit geçirirken, Melike ve İlyas ise kızlarının okul meselesi ile uğraşmaktadır.

Oğlum 9. Bölümde Zeynep, Efe ve Tuğrul'un birlikte pikniğe gidiyor. Baba oğulun samimi anları dikkat çekiyor. Tuğrul ile Efe'nin keyifli vakit geçirdiği anlarda baba oğulun bu yakınlığı Zeynep'i şaşırtıyor.

Sedat'a Kaan'ın nasıl öldürüldüğünü soran İlyas'ın duyacağı yanıt karşısında ne yapacağı merak konusu olurken, Kaan'ın otopsi raporunda çarpıcı bilgiler ortaya çıkıyor.

Melahat'ın Melike'nin evinde Kaan'ın fotoğrafına baktığı anlar dikkat çekerken Demet, Kaan'ı Efe'nin öldürmediğini ve ormanda başka birinin daha olduğunu Sedat'a söylüyor.

Ormanda Kaan'ın karşısına çıkan siyah eldivenli gizemli adam kafaları karıştırırken, Tuğrul'un tedirgin hali ise akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

Oğlum 9. bölümde olay gününe dair kafaları karıştıran anların ekrana geldiği sahnede Kaan, Melahat'ın yanından ayrılıp ormanda başka yöne doğru giderken gizemli bir adamla karşılaşıyor.

Melahat olay günü ormanda Kaan'ı ararken küçük çocuğun gördüğü gizemli adamın kim olduğu büyük merak konusu oluyor.

Ellerindeki siyah eldivenin dikkat çektiği bu kişinin kim olduğu merak konusu olurken akıllara "Kaan'ın katili bu gizemli adam mı?" sorusu geliyor.