6 Nisan 2022 Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Oğlum, Kara Tahta reyting sıralaması

6 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, FOX Tv'de Celal İle Ceren, Tv8'de Survivor All Star, Star'da İbo Show, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de Kara Tahta ve Show Tv'de Oğlum izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 6 Nisan 2022 reyting sonuçları

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 6 Nisan reyting sıralaması

6 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Kuruluş Osman özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

İşte reyting sıralaması

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 OGLUM SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 KARA TAHTA TRT 1

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

9 KARA TAHTA (OZET) TRT 1

10 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 KARA TAHTA TRT 1

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 ESRA EROL'DA ATV

9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

10 OGLUM SHOW TV

Oğlum 9. Bölüm izle!

Sadakatsiz 55.bölüm izle!

Kuruluş Osman 89. son bölüm izle!

Kara Tahta 2 bölüm izle Youtube!