TRT1'in yeni dizisi Kara Tahta, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt ve Çiçek Dilligil'in yer aldığı dizide Atlas ve Irmak'ın yarım kalmış hikayesi ekrana geliyor.Kara Tahta 2. bölümde; Irmak, Atlas'ın karşısına çıkar ve içindekileri döker. Kara Tahta dizisinin 2. bölümünü izlemek için Youtube bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kara tahta 2 bölüm full izle!

KARA TAHTA 2. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Bir öğretmenin geçmişinde yaşadıklarıyla mücadele etmesini konu alan Kara Tahta dizisinin Başrollerinde; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt ve Çiçek Dilligil gibi birbirinden ünlü isimlerin yer alıyor.

KARA TAHTA 2.BÖLÜM ÖZET

"Aşk yüreğin sınavıdır. Kimi geçer kimi kalır..." "Atlas, Irmak'ın kapısından ayrılmak zorunda kalır. Irmak ise cevabını alamadığı sorularla baş başadır.

Atlas'ın kapıya dayaması Bekir'i çileden çıkarır.

Atlas'tan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Ortadan kaldırmak. Ama Bekir ateşi eliyle tutmayacak bir maşa kullanacaktır. Atlas'ın hiç tahmin edemeyeceği bir maşa...

O sırada Irmak, Atlas'ın karşısına çıkar ve içindekileri döker. İçindeki geç kalmışlık duygusu Atlas'ın diline vurulmuş mühür gibidir.

Bu mührün ağırlığında ezilen Atlas, ayağa kalkmak için Aylin'e ve öğretmenliğine tutunur.

Ne var ki bu yolda da istemeden karşısına çıkacak kişi öğrencisidir.

İskender'in öğrendiği büyük sır ve Cafer'in yaptığı planlar zamanı gelince Bekir'i etkileyecek, Bekir'in tüm planlarını altüst edecek güçtedir. "

KARA TAHTA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kara Tahta dizisinde Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas'ın annesiyle beraber memleketini terk ettikten yıllar sonra öğretmen olarak kendi okuduğu okula atanmasını konu alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.