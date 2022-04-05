Üç Kız Kardeş 7. Bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Kanal D'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Somer'e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan'ın evinde alır. Onun bu ziyareti bambaşka olaylara gebedir. Diğer yandan Dönüş ve Derya arasındaki gerilim, Nesrin'i kötü etkiler. Peki Üç Kız Kardeşlerin 7. Bölümünde neler yaşanacak? Üç Kız Kardeş 7. Bölümü full izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeş dizisi 7. bölüm izle (tek parça)

Üç Kız Kardeş, 7. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkan dizi, Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 7. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞLERİN 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Üç Kız Kardeş'in 7. bölümünde; Üç kardeş de aşkın kokusuyla sarhoş olmuşlardır. Mutlulukları gözlerinden okunur.

DERYA VE DÖNÜŞ ARASINDAKI GERGINLIK ARTIYOR!

Derya ve Dönüş, sürekli didişme halindeyken anne ve babaları, kızlarının bu durumundan kötü etkileniyor.

NESRIN CEPHESINDE DE SULAR DURULMUYOR!

Kızının yuvasında mutlu olduğunu düşünen Nesrin cephesinde de sular durulmamaktadır.

Bir yandan Derya ve Dönüş arasındaki tartışmanın sebebini anlamaya çalışırken bir yandan da Fatih'in hiçbir şey yapmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya gelişi, geçmiş defterlerin açılmasına ve akrabalar arasında dargınlıklara neden olur.

SOMER VE TÜRKAN'IN TATLI YAKINLAŞMASI!

Türkan ve Somer gittikçe yakınlaşmaya başlar. Somer, Mine'ye Türkan'dan hoşlanmaya başladığını söyler.

Somer'in bir anlık duygu patlamasıyla sorduğu soru Türkan'ı şüpheye düşürür.

Kocasının bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden de bir bebek beklediğini düşünen Türkan, bu işin peşine düştüğünde hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır.

SOMER BÜYÜK BIR ŞOK YAŞIYOR!

Somer gittikçe Türkan'a ısınmaya başlamıştır. Mine'ye de kızgın olduğundan dolayı ondan ayrılmak istediğini ve Türkan'a bulaşmaması gerektiğini söyler.

Mine'nin ise bambaşka bir planı vardır.

Öte yandan Somer'e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan'ın evinde alır. Onun bu ziyareti bambaşka olaylara gebedir.

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor. Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...