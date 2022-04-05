Baba dizisi, 8. bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Haluk Bilginer, Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız'ın yer aldığı Baba dizisinin 8. bölümünde Ahmet'in Büşra ile İlhan'ın görüntülerini açması herkesi şoke ediyor. Görüntüleri gören Yaşar Büşra'yı evden kovarken Kadir ne yapacak? Baba dizisi 8. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Baba 8. Bölüm full izle!

Baba 8. Bölümde Büşra ile İlhan giderek daha fazla yakınlaşmaya başlarken, Kadir Saruhanlı ve Elif Paktaş'ın tanışması dengeleri nasıl değiştirecek?

BABA DİZİSİ 8. BÖLÜM İZLE (PUHUTV)

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba yeni bölümüyle Salı 20.00'de Show TV'de!

BABA 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baba 8. bölümde Emin'in fenalaşmasıyla bütün aile soluğu hastanede alır.

Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır.

Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar.

Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir.

Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır.

Servet, İlhan'dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir.

Servet'in İlhan'a "Bundan sonra sen ne diyorsan o!" diyerek yanaştığı sahnede ikili birbirine sarılırken Servet aniden İlhan'ı bulundukları inşaattan aşağıya itiyor. Yüksekten hızla yere düşen İlhan ölecek mi?

Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra'dan hiç beklemediği bir yara alır.

Baba 8. Bölümde Emin'in fenalaşmasından sonra ailede kontrolü eline almak isteyen Yaşar'ın "Babam varken nasıl hareket ediyorduysak bundan sonra da öyle hareket edeceğiz..." sözleri dikkat çekti.

Hastanede yatan Emin, kimsenin onu hasta haliyle görmesini istemezken, Emin'in yokluğunda Saruhanlı ailesinde yaşanacak?

Baba 8. Bölümde Kadir'in Büşra'dan büyük bir hayal kırıklığıyla hesap sorduğu sahnede iki kardeş arasında gerilim yükseliyor.

İlhan ile Büşra'nın görüştüğünü öğrenen Kadir derinden sarsılıyor. Bu durum iki kardeşin ilişkisini nasıl etkileyecek?

Ahmet'in Büşra ile İlhan'ın görüntülerini açması herkesi şoke ediyor. Görüntüleri gören Yaşar Büşra'yı evden kovarken Kadir'in ne yapacağı merak konusu oluyor.