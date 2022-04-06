İSTANBUL 16°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2022 Çarşamba / 5 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7378
  • EURO
    16,0648
  • ALTIN
    911.094
  • BIST100
    2339.56
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 5 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Baba, Destan, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması
Medya

5 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Baba, Destan, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması

5 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Survivor All Star, Baba, Üç Kız Kardeş, Destan, Survivor All Star, Düğün Dernek, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 5 Nisan 2022 reyting sonuçları

6 Nisan 2022 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:32
ABONE OL

5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Salı akşamı Show Tv'de Baba, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star'da Düğün Dernek, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Destan, TRT1'de Masumlar Apartmanı izleyici karşısına çıktı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 5 Nisan 2022 reyting sonuçları

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 5 Nisan reyting sıralaması

5 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Üç Kız Kardeş, üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 DESTAN ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

6 ESRA EROL'DA ATV

7 BABA SHOW TV

8 DESTAN (OZET) ATV

9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

10 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BABA SHOW TV

5 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

7 ESRA EROL'DA ATV

8 DESTAN ATV

9 BABA (OZET) SHOW TV

10 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 DESTAN ATV

5 BABA SHOW TV

6 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8 ESRA EROL'DA ATV

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 DESTAN (OZET) ATV

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.