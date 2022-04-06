5 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Baba, Destan, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması

5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Salı akşamı Show Tv'de Baba, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star'da Düğün Dernek, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Destan, TRT1'de Masumlar Apartmanı izleyici karşısına çıktı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 5 Nisan 2022 reyting sonuçları

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 5 Nisan reyting sıralaması

5 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Üç Kız Kardeş, üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 DESTAN ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

6 ESRA EROL'DA ATV

7 BABA SHOW TV

8 DESTAN (OZET) ATV

9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

10 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BABA SHOW TV

5 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

7 ESRA EROL'DA ATV

8 DESTAN ATV

9 BABA (OZET) SHOW TV

10 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 DESTAN ATV

5 BABA SHOW TV

6 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8 ESRA EROL'DA ATV

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 DESTAN (OZET) ATV