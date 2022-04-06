Sadakatsiz 55.bölüm izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 55. bölümde Volkan, Derin'in sözlerinden sonra Asya'nın onlara oyun oynadığını düşünüyor. Asya ise oyununu sürdürerek Volkan'ın kendisine yaklaşmasını sağlayıp, Derin'den boşanmasını şart koşuyor. Volkan ne yapacak? Sadakatsiz 55. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

Sadakatsiz 55. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 55. Bölümünde Volkan, Derin'in sözlerinden sonra Asya'nın oyun oynayıp oynamadığını anlamak için Derya'ya ajitasyon yapıyor. Derya Volkan'a gerçeği söyleyecek mi? Sadakatsiz 55.bölüm full izle!

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de..

SADAKATSİZ 55.BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geldi.

Volkan, Derin'in sözlerinden sonra Asya'nın onlara oyun oynadığını düşünüyor.

Sadakatsiz 55. bölümde Derin'in itirafından sonra Volkan'ın ortadan kayboluşu, herkesi endişelendirir.

Volkan'a ulaşmak için her yolu deneyen Derin, son çare olarak Asya'ya gider.

Asya'nın intikam uğruna yaptıkları Volkan'ı büyük bir çaresizlik ve üzüntü içinde bırakıyor! Peki şimdi ne olacak?

Parçaları birleştiren Volkan Derya'dan şüphelenirken, arada kalan Derya'nın alacağı karar merak konusudur.

Volkan'ı ikna etmeye kararlı olan Asya'nın hamlesi her zamankinden daha büyük olurken, birinin tüm yaşananlara şahit olması oyunu yeniden değiştirecektir. Asya ve Volkan'ı gören kişi kimdir?