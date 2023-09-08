Dilek Taşı konusu, Kanal D'de ekrana gelen ilk bölümün ardından gündeme geldi. Dilek Taşı dizisinin başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Perihan Savaş gibi usta oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Peki Dilek Taşı nerede çekiliyor? İşte Dilek Taşı dizisinin konusu ve oyuncuları

Kalan D'nin yeni dizisi Dilek Taşı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dilek Taşı, 1980'li yıllarda yaşayan bir ailenin hayatını ve yaşadığı acıları ekrana taşıyacak. Dilek Taşı, bir aile dramının yanı sıra duygu yüklü bir baba kız hikayesini de ekrana getirecek.

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleri.

Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşıyor. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalıyor.

DİLEK TAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



Dilek Taşı dizisi İstanbul'da çekiliyor. Toptaşı cezaevi diziyle gündem oldu. Külliyenin konumu ise Üsküdar'ın Toptaşı semtinde ve bugün kendi adını taşıyan mahallede, kuzeyi Çavuşderesi vadisine doğru alçalan çevreye hâkim bir yamaç üzerine kademeli olarak yerleştirilmişti.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİMDİR?



Dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor. Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı 1. Bölüm izle!