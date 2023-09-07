Dilek Taşı ilk bölümüyle Kanal D'de! Dilek Taşı 1. Bölüm izle!

Dilek Taşı 1. Bölüm izleyicisiyle buluşuyor. Kanal D'nin heyecanla beknenen yeni dizisi 'Dilek Taşı' bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00'de ekrana geliyor. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği dizinin başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay ve Perihan Savaş gibi usta oyuncular yer alıyor. Dilek Taşı 1. Bölüm izleme linki ve dizi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM İZLE!



Dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor. Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

DİLEK TAŞI KARAKTERLER (OYUNCULAR)



Mustafa Yılmaz (Salih Bademci)

Figen (Hazal Subaşı)

Kenan (Ozan Dolunay)

Macide Rona (Perihan Savaş)

Rüçhan Rona (Özge Özberk)

Sevda Rona (Elif Doğan)

Aras Rona (Teoman Kumbaracıbaşı)

Cemre (Lena Naz Kalaycı)

Sinan (Ömer Toprak Yılmaz)

(Çiçek Dilligil)

(Engin Yüksel)

(Taner Cindoruk)

(Afra Karagöz)

(Besim Demirkıran)

(Ziver Armağan Açıl)