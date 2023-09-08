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Medya

7 Eylül reyting sonuçları: Yeni dizi Dilek Taşı reyting zirvesinde!

7 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam Güldür Güldür Show, Dilek Taşı, Ip Man 2, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, Özür Dilerim ve MasterChef Türkiye All Star programı seyirciyle buluştu. Kanal D'de izleyici ile buluşan yeni dizi “Dilek Taşı” reyting zirvesinde yer aldı.Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 7 Eylül 2023 reyting sonuçları

8 Eylül 2023 Cuma 10:40 - Güncelleme:
7 Eylül reyting sonuçları: Yeni dizi Dilek Taşı reyting zirvesinde!
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7 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Dilek Taşı isimli dizi ilk bölümüyle yayın hayatına "Merhaba" dedi. Aynı saatlerde ATV'de Aldatmak, TRT1'de ise Kendi Düşen Ağlamaz dizilerinin yeni bölümleri ekrana geldi. Ayrıca, Star TV'de Ip Man 2 isimli yabancı sinema, Fox TV'de ise Özür Dilerim isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluştu. TV8'de MasterChef All Star heyecanı devam ederken, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 7 Eylül reyting sonuçları

7 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

7 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada Kanal D'de izleyici ile buluşan yeni dizi "Dilek Taşı", 2. sırada TV8'de ekranlara gelen "MasterChef Türkiye All Star", 3. sırada ise Atv'de yayınlanan "Aldatmak" dizisi yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Dilek Taşı", 3. sırada ise "Aldatmak" yer aldı.

Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı ilk bölümüyle Total'de 1. sırada, AB'de 2. sırada, ABC'de ise 1. sırada yer aldı.

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