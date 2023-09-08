Dilek Taşı oyuncuları, Kanal D'de ekrana gelen ilk bölümü izleyenler tarafından merak edildi. Dilek Taşı dizisinin başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Perihan Savaş gibi usta oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Peki Dilek Taşı oyuncuları kimdir? İşte Dilek Taşı oyuncuları ve karakterleri

Kalan D'nin yeni dizisi Dilek Taşı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dilek Taşı oyuncuları ve karakterleri sergiledikleri performansla seyircinin dikkatini çekti. Dilek Taşı bir aile dramının yanı sıra duygu yüklü bir baba kız hikayesini de ekrana getirecek. İşte Dilek Taşı oyuncuları ve konusu...

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİMDİR?



Dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor. Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Mustafa Yılmaz (Salih Bademci)

Figen (Hazal Subaşı)

Kenan (Ozan Dolunay)

Macide Rona (Perihan Savaş)

Rüçhan Rona (Özge Özberk)

Sevda Rona (Elif Doğan)

Aras Rona (Teoman Kumbaracıbaşı)

Cemre (Lena Naz Kalaycı)

Sinan (Ömer Toprak Yılmaz)

(Çiçek Dilligil)

(Engin Yüksel)

(Taner Cindoruk)

(Afra Karagöz)

(Besim Demirkıran)

(Ziver Armağan Açıl)

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

Dilek Taşı 1. Bölüm izle!

Dilek Taşı nerede çekiliyor?