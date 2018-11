Diriliş Ertuğrul yeni sezon 112.bölüm fragmanı izle Diriliş Ertuğrul dizisi yeni oyuncu kadrosu ve hikayesi

Diriliş Ertuğrul yeni sezon 112.bölüm fragmanı izle Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yeni oyuncu kadrosunda kimler var? Diriliş Ertuğrul dizi konusu nedir? Diriliş Ertuğrul Osman Bey karakteri kimdir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Diriliş Ertuğrul yeni sezon başlıyor! Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölüm fragmanı Ertuğrul Gazi’nin herkesin güvenini kazanacağını gösterdi. Öte yandan Moğollar’ın Ertuğrul Bey’i zayıflatmak için başlattığı işlemler obadakileri huzursuz edecek. Diriliş Ertuğrul fragman videosu Moğol baskıları nedeniyle obadakiler zor durumda kalacağını gösterdi. Ertuğrul ise halkını içerisinde bulunduğu durumdan kurtarmak için bir çıkış yolu arayacak. Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonunda Enis Yıldız, İlker Aksum, Eser Karabil, Burak Özçivit gibi ünlü isimler yer alacak. Dizinin yeni bölümünde Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir. Diriliş Ertuğrul 5. sezon fragmanı ve bu hafta dizide yaşanacaklar ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu. Diriliş Ertuğrul yeni sezonu 7 Kasım'da ekranlarda olacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 122. BÖLÜM ÖZETİ



Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.



Ertuğrul’un Söğüt’teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul’un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt’te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt’te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt’e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.



Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt’ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt’ü Ertuğrul’un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey’in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt’ün her tarafına yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey’in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul’a saldırmaya başlar.



Bir tarafta devletin tahakküm altında olması, bir tarafta Moğol baskıları, bir tarafta da bunları fırsat bilen gizli örgütün Söğüt’ü Türklerden almak için harekete geçmesi, Ertuğrul’u büyük bir kıskacın içine sokacaktır. Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir? Bu büyük cenderede Ertuğrul’un en büyük destekçileri kimler olacaktır? Devletin tahakküm altına girmesi ve gücünü kaybetmiş olması, Ertuğrul’u hangi gayeye yönlendirecektir?



Diriliş Ertuğrul yeni sezona sayısı günler kala Osman Bey’e hayat verecek isim de ortaya çıktı. Osman Gazi’yi canlandıracak ismin Burak Özçivit olduğu iddia edilirken projenin gelecek sezonunda da yeni isimler kadroya katılacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ YENİ SEZONDA HANGİ OYUNCULAR VAR?



Kadrosunun neredeyse tamamını değiştiren Diriliş Ertuğrul'da, yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'in dahil olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu olarak gündeme gelen bir diğer isim ise son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak oldu. Şenocak, Diriliş’in kadrosuna Aktemür rolü ile katıldı.



ENİS YILDIZ KİMDİR



1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur. Ancak aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır. Sona eren ve halen sahnede olan bir çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapmıştır. Kundakçı, Memurin Faslı, Ufak Tefek Yaşamlar ve Bahar Noktası bu tiyatro oyunlarından bazılarıdır.



Enis Yıldız evli ve bu evliliğinden iki oğlu vardır. Yaşantısını Eskişehir’de sürdürmektedir.





İLKER AKSUM



Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı Mehmetçik Kûtül Amare adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise Diriliş Ertuğrul'da seyirci karşısına çıkacak.



ESER KARABİL KİMDİR?



1980 doğumlu Eser Karabil, aslen İzmirli. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Ezel ve Karagül gibi dizilerde oynadıkdan sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem'de rol aldı. En son Fazilet Hanım ve kızları dizisinde oynadı.



YENİ SEZONDA NELER OLACAK?



Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.



BURAK ÖZÇİVİT KADRODA



Burak Özçivit'le fotoğrafını paylaşan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?



Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.



2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.



DİRİLİŞ OSMAN KONSEPTİYLE YER ALACAK



Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak."