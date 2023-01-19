Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin çekimleri başlıyor. Yayınlandığı dönemde televizyona damgasını vuran Diriliş Ertuğrul'u geride bırakacak olan yeni dizi 'Bir Fetih Ülküsü Kızılelma'nın yapımcılığını Kemal Tekden üstleniyor. 'Tekden Film' tarafından yapılacak olan dizi, TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşacak.

'BİR FETİH ÜLKÜSÜ KIZILELMA' BAŞLIYOR



TRT 1 ekranlarında 5 yıl yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi, yurt içinde ve yurt dışında en çok izlenen yapımlardan biri olmuştu. 'Bir Fetih Ülküsü Kızılelma' dizisi Diriliş Ertuğrul'dan sonra en çok izlenen yapım olacak.

Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi için çalışmalar başladı.

FATİH SULTAN MEHMET'İ ANLATACAK

Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarının aktarılacağı Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi tarihe bir başka bakış açısı getiriyor. Dizide Mehmet'in hocası Akşemseddin'in hikâyesine de yer verilecek. Kamil Aydın'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin senaryosunu Ozan Bodur ve ekibi kaleme alacak.

Dizide Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarının işleneceği gelen bilgiler arasında yer alırken cast çalışmalarının da başladığı bilgisi verildi.

Ayrıca projeyle birlikte fetih döneminin tamamen işleneceği de tahminler arasında yer alıyor.

8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK



Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin ilk sezonu toplamda sekiz bölümden oluşacağı bildirildi.

Dizide Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarının işleneceği dinide cast çalışmaları da sona ermek üzere.

Edinilen bilgilere göre, Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin çekimleri Kartal'da kurulacak büyük bir platoda gerçekleşecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'U GERİDE BIRAKACAK

Tekden Film, Diriliş Ertuğrul'un ardından bu kez TRT Dijital'de yayınlanacak olan dizi için çalışmalarını başlattı.

5 yıl boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul hem Türkiye'de hem de dünyadaki birçok ülkede en çok izlenen yapımlardan birisi olmuştu.