Kuruluş Osman, 113. bölümüyle izleyenleri yine aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Atv'de ekrana gelen Kuruluş Osman'ın 113. son bölümünde Beyler, Nayman'ın Samagar'ın kellesine karşılık istediği diyeti Osman Bey'in ödemesi gerektiğini ifade ederler. Osman Bey onlara denk olduğunu nasıl gösterecektir? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 113.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM İZLE ATV!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 113. bölümde Osman Bey, Cebe'yi yakalayıp obaya getiriyor. Moğolların komutanını nele geçiren Osman Beyin sıradaki hamlesi ne?

KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne Osman Bey'in söylediği "Sana vereceğim tek şey ölüm olacak!" sözü damga vurdu.

İSMİHAN SULTAN NEDEN TÜM BEYLERİ TOPLADI?



Uçlarda mesele büyümektedir. Moğol Komutanı Nayman'dan haber vardır. Nayman, Samagar'ın katline karşılık diyet istemektedir. İsmihan Sultan bunun üzerine Germiyanoğlu, Candaroğlu ve Karesioğlu Beylerini toplamıştır. Osman Bey'i de çağırır. İsmihan Sultan'ın asıl gayesi nedir?

OSMAN BEY MEYDAN OKUYOR



Beyler bütün olanlardan Osman Bey'i mesul tutarlar. Beyler, Nayman'ın Samagar'ın kellesine karşılık istediği diyeti Osman Bey'in ödemesi gerektiğini ifade ederler.

Osman Bey ise kararlıdır. "Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem." diyerek kararlılığını sürdürmektedir. İsmihan Sultan'ın ve Beyler'in buna tepkisi nasıl olacaktır? Osman Bey, beyler arasında en küçük beyliğin kendileri olduğunu bilmektedir.

Osman Bey, mülk olarak da güç olarak da bu beylerden daha zayıf olsalar da onlara denk olduklarını vurgular. Osman Bey onlara denk olduğunu nasıl gösterecektir?

OLOF'UN HEFEDİNDE İNEGÖL VAR!



Osman Bey, Moğol tehlikesinin gerginliğini yaşarken Olof rahat durmaz. Büyük bir ordu toplamıştır. Ordu, Bizans askerlerinden oluşmaktadır. Olof, Bizans Ordusunu nasıl emri altına almıştır? Olof gözünü İnegöl'e dikmiştir. İnegöl'ün akıbeti ne olacaktır? Dört bir yandan sıkışan Osman Bey, içinde bulunduğu bu cendereden nasıl kurtulacaktır?