Duy Beni, 10. bölümüyle Star Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Murat Daltaban gibi isimler yer aldığı Duy Beni 10. Bölümde Ekim, edindiği önemli bir bilgiyi büyük planını gerçekleştirmek için kullanırken; en büyük darbeyi, uğruna kendini feda ettiği dostundan alacaktır. Duy Beni 10. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Duy Beni 10. bölüm full izle!

DUY BENİ 10. BÖLÜM İZLE!

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DUY BENİ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Duy Beni 10. Bölümde Kanat ve Ekim'in el el gelmesi kolejde bomba etkisi yaratmıştır. Melisa, bu manzara karşısında deliye döner. İkilinin sevgili olmalarının herkes tarafından öğrenilmesi, Melisa'nın itibarını sarsar.

Kızlar artık Melisa'nın eskisi kadar güçlü olmadığını düşünürken, Melisa Ekim'den hesap sormakla kalmaz. Kanat'ı vicdanından vurmak için büyük bir plan yapar.

Diğer yandan okuldaki herkese yürüyebildiğini ilan eden Leyla'nın en mutlu günü kabusa dönmüş, Ekim'le arasındaki mesafe uçuruma dönüşmüştür. Bu durum Ekim'in içini acıtsa da asıl hedefi için sessiz kalmaya mecburdur.

Ekim, edindiği önemli bir bilgiyi büyük planını gerçekleştirmek için kullanırken; en büyük darbeyi, uğruna kendini feda ettiği dostundan alacaktır.

Ekim, canı yansa da doğru olduğunu düşündüğü yolda yürümeye devam edecek; bu yolda karşısındaki engel en sevdiği kişi olacaktır.

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