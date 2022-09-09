8 Eylül reyting sonuçları 2022: Masterchef, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi reyting sıralaması

Reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de Kusursuz Kiracı, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Gizli Sayılar, Star Tv'de Duy Beni ve Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 8 Eylül reyting sonuçları 2022

8 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM



1 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 DUY BENI STAR TV

6 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI (OZET) SHOW TV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 DUY BENI (OZET) STAR TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI (OZET) SHOW TV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 GIZLI SAYILAR (Y.S) TRT 1

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 DUY BENI STAR TV

10 BIR KUCUK GUN ISIGI (TKR) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI (OZET) SHOW TV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 DUY BENI STAR TV

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 CAMDAKI KIZ (TKR) KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8.bölüm full izle Youtube!