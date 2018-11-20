EDHO dizisi 118.yeni bölüm fragmanı yayında mı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 117. bölüm Atv izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 118.yeni bölüm fragmanı yayında mı EDHO 117.son bölüm izleme linki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosu ve hikayesi dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 117.son bölümünde; Alparslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu herkesten önce öğrenmiştir. İlyas ise bu gerçeği bilmediğinden telafisi imkansız bir hatanın eşiğindedir. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostunun elinden ölümünü beklerken diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmaz. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktadır. Dizide Tipi'nin ölüp ölmeyeceği merak konusuyken, sevilen dizinin yönetmen Onur Tan'dan gelen bir paylaşım dikkat çekti. Ateş kimliğinin ortaya çıktığını öğrenince yeni planını uygulamaya geçiyor. Ateş'in yeni planı ise Tipi'nin ablası Emine'yi ortadan kaldırmak olacak. EDHO 118.yeni bölüm fragmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117.son bölüm izleme linki star.com.tr'de.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 117.BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 116.BÖLÜM FRAGMANI





EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 116.BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümünde; Alparslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu herkesten önce öğrenmiştir. İlyas ise bu gerçeği bilmediğinden telafisi imkansız bir hatanın eşiğindedir. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostunun elinden ölümünü beklerken diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmaz. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktadır.

İlyas, Tipi'ye yaptıklarından ötürü daha da öfkeli biçimde Ateş'i yakalamakla ilgilenirken Hızır da eli kolu bağlı oturamaz. Her ne kadar işlerini İlyas'a devretmiş olsa da Ateş yerine Tipi'nin hedef gösterilmiş olmasına kayıtsız kalamayacaktır. Herkesin tek bir amaç etrafında birleşmesi de Alparslan ve İlyas'ın tekrar birlikte hareket etmesine vesile olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 115.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlyas'ın öfkesi dinmiyor!



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde; İlyas, itaatsizlikle suçlayarak, sildiğini söylediği Alparslan'ı, otelinde dahi görmek istemiyordur. Hızır da iki Çakırbeyli arasındaki anlaşmazlıktan rahatsızdır. Köşesine çekildikten sonra, ailenin reisi olarak tayin ettiği İlyas'a yapılan hatayı kendine yapılmış kabul eder. Alparslan, amacının ailesini korumak olduğunu söylese de, böyle bir savunmanın Hızır için bir geçerliliği yoktur. Alpaslan yine de sınırları zorlamak zorunda olduğunu düşünmektedir.

Fedailere net bir mesaj yollar: Ya haini verin ya da ben yokum! İzzet'in önündeki engelleri tek tek ortadan kaldıran Ateş için çember daralmıştır. İlyas dört bir yandan saldırırken, İzzet ve Ateş tekrar bir araya gelerek, ortaklıklarını devam ettirebilmek adına büyük bir oyun hazırlar. Herkesin yıkımına neden olabilecek bu oyunun kurbanı ise Tipi olacaktır...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİ KONUSU NEDİR?

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSU

Hızır Çakırbeyli (Hızır, Reis, Hızır reis) – (Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı karakterdir)



Dizinin baş rol oyuncusudur. 45 yaşlarında, mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk babasıdır. Arkadaşları reis, çakır diye hitap etmektedir. Annesi Hızır diye çağırmaktadır. Hızır Çakırbeyli’nin hayatını değiştiren en büyük olay ise abisi Ömer’in düşmanları tarafından öldürülmesi ve Çakırbeyli’nin abisi yerine mafya üyeliği yapmasıdır. Abisi ölmeden önce kardeşinden intikamını almasını istemiş ve mühendisliği bir süreliğine rafa kaldırmaktır. Abisinin isteğini yerine getirmek için her şeyi göze alan Çakırbeyli ilk olarak ceza evine girer daha sonra mafya üyesi olur. Her şeyden haberdar olan Hızır Çakırbeyli oy birliği ile masa lideri Ünal’ı şutlayıp onun yerine lider olur. Birinci sezonda vurulan Çakırbeyli ikinci sezonun başlangıcında yine eskisi gibi sapasağlamdır. Yarası iyileşmiş ve artık eskisinden daha güçlüdür. İşlerine kaldığı yerden devam eder.

Ünal Kaplan – (Tarık Ünlüoğlu’nun canlandırdığı karakter)



55 yaşındadır ve yer altı dünyasının büyük patronu, masa lideridir. Herkes onun emrine amadedir. Merhametsiz bir insan olan Ünal Kaplan kendisine karşı koyan, kafa tutan hiç kimseyi yaşatmamakta, yoluna taş koyanın yoluna taş olmaktadır. Hızır Çakırbeyli oldukça zeki ve gözü kara bir insandır. Lider olan Ünal Kaplan’ın rakibi olma yolunda ilerleyen Çakır Ünal Kaplan’ın düşmanlığını kazanmıştır. Dünyada en çok değer verdiği biricik kızı hayata veda ettikten sonra daha kötü ve acımasız olan Ünal Kaplan Çakır’dan nefret etmektedir.

Alparslan Çakırbeyli – (Yunus Emre Yıldırımer’in canlandırdığı karakter)



26 yaşında oldukça genç bir mafya üyesidir. Çakırbeyli ailesinden çok uzakta yurt dışında yetişmiş orada bir süre kalmıştır. Sevgilisi Özlem’in ölümünden sonra acımasızlaşan Alparslan, hocası Nevzat’tan dersler almaktadır. Hızır Çakırbeyli abisini emaneti olan Alparslan’ın bu tür kötü işlere girişmesinden pek hoşnut olmaz. Olabildiğince uzak durması gerektiğini anlatsa da Alparslan amcasının sözünü dinlememekte yer altı dünyasına girmek için tüm gücüyle çabalamaktadır. 42. bölümde Hızır’a ihanet eden Alparslan amcası Çakır tarafından vurulacak iken başka biri ( Tamer ) tarafından uzun namlulu silah ile vurulur. İşin en kötü tarafı ise Alparslan’ın Hızır Çakırbeyli tarafından vurulduğunun düşünülmesidir. Amcasından nefret etmeye başlayan Alparslan’ı yeni hayatlar beklemektedir.

İlyas Çakırbeyli – (Ozan Akbaba’nın canlandırdığı karakter)



Hızır Çakırbeyli’nin kardeşi olan İlyas 30 yaşında oldukça toy bir delikanlıdır. Sinirlendiği zaman kimseyi gözü görmeyen İlyas fevri hareketleriyle Abisinin ikazlarına maruz kalmaktadır.