26 Ekim 2021 Salı 21:57 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 21:57

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz dizisinin bu aksam yayınlanacak olan 200. Yeni bölümü ekrana gelmedi. Dizinin takipçileri "Edho bu akşam neden yok?" Sorusunun cevabını arama motorlarında araştırmaya koyuldu. Atv yayın akışında değişikliğe gidildi. Peki Edho'nun yeni bölümü neden yayınlanmadı. İşte konu hakkında merak edilenler...

Merakla beklenen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) için yeni sezonu geri sayım sona eriyor. Yaz tatiline giren diziler Eylül'de yeni sezonlarına başlamıştı. Ancak EDHO dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Dizinin hayran kitlesi ise "EDHO bu akşam var mı? EDHO yeni sezon saat kaçta?" sorularının yanıtını arıyor.

EDHO NEDEN YAYINLANMADI?

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz dizisinin bugün ekrana gelmesi beklenen yeni sezonun 200. Bölümü yayinlanmadi. Atv yayin akışında bir değişiklik yapilarak baba parası adlı film ekrana geldi.

Dizinin yayıncı kuruluşundan ve yapım şirketinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan aksaklık nedeniyle edho yeni bölümün haftaya salı yayınlanması bekleniyor.

EDHO 200. BÖLÜM İZLE! EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 200. SON BÖLÜM FULL İZLE (EDHO YENİ SEZON)



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezonuyla Atv'de seyircisiyle buluştu. Uzun bir aradan sonra ekrana gelen EDHO 200. bölümüyle izleyicisini yine ekran başına kilitledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. son bölümde Hızır Çakırbeyli hapisteyken masanın yeni üyeleri İlyas Çakırbeyli'yi emri altına almaya çalışır. Emirlere itaat etmeyen İlyas'ın ölüm emri verilir. İşte EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm full izleme sayfası. EDHO 200. bölüm izle (yeni sezon)

EDHO 200. Bölümüyle izleyenlerine kavuştu. Yeni sezonda da izleyicisini ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde İlyas'ın infazı herkesi derinden etkiledi. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Hızır, İlyas'ın intikamını nasıl alacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. EDHO 200. bölüm izle tek parça!

EDHO yeni sezonun ilk bölümüyle Atv'de ekrana geldi. EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümüyle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon 200. bölümünü izleyemeyenler, EDHO son bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FULL İZLE (EDHO 200. BÖLÜM)



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekranlara geldi. EDHO'nun son bölümü heyecan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyenleri ekran başına kilitledi.



EDHO 200. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!"

Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.

İLYAS ÖLDÜRÜLDÜ!

EDHO'da dengeler değişiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanında Hızır'ın hapishanede olmasını fırsat bilenler masada güçlerini birleştirip İlyas'a boyun eğdirmeye çalışırlar.

OZAN AKBABA EDHO'YA VEDA ETTİ!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunda Hızır'ın kardeşi İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren Ozan Akbaba ölerek diziye veda ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON OYUNCULARI

Atv ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunda; Uğur Yücel, Levent Ülgen, Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum gibi birbirinden başarılı isimler yer alacak.

EDHO yeni sezon oyuncularından; Tardu Flordun, Tufan'ın yeğenini canlandıracak. Aynı zamanda masanın da yeni üyesi olacak.

Ragıp Savaş ve Burcu Binici ise Emine ve Tipi'nin yeğeni olacak.

Hazım Körmükçü, diziye İdris'in yeğeni olarak katılacak. Masanın yeni üyesi olacak olan Hazım Kömürcü, dengeleri değiştirecek isim olarak görülüyor.

Uzun süredir ekranlarda olmayan Nurseli İdiz ise 'Dişi İplikçi' olarak Madam Anna karakterine hayat verecek. Madam Ana'nın avukatı ise Yosi Mizrahi olacak.