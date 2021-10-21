Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı yayınlandı! EDHO yeni sezonda neler olacak?

21 Ekim 2021 Perşembe 14:48 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 14:48

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon Fragmanı yayınlandı. Uzun süredir izleyicisi tarafından merakla beklenen EDHO fragmanında İlyas öldürülür. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunda Hızır'ın kardeşi İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren Ozan Akbaba ölerek diziye veda ediyor. İşye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı ve yeni sezonda yaşanacaklar.

Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü, Emir Benderlioğlu, Yalçın Hafızoğlu ve Engin Benli'nin yer aldığı EDHO'nun yeni sezon fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

EDHO YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

EDHO'da dengeler değişiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanında Hızır'ın hapishanede olmasını fırsat bilenler masada güçlerini birleştirip İlyas'a boyun eğdirmeye çalışırlar.

İlyas'ın emirlere itaat etmemesi sonucunda ölümüne karar verirler. İlyas'ın ölümü Hızır'ı yasa boğar. Hızır Çakırbeyli'nin "İlyas'ı öldürdüler, İlyasıma kıydılar" sözleri EDHO'nun 200. bölüm fragmanına damga vurdu.



EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla 26 Ekim 2021 tarihinde saat:20.00'da ATV ekranlarında başlıyor.

EDHO Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON OYUNCULARI

Atv ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunda; Uğur Yücel, Levent Ülgen, Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum gibi birbirinden başarılı isimler dahil olacak.

EDHO yeni sezon oyuncularından; Tardu Flordun, Tufan'ın yeğenini canlandıracak. Aynı zamanda masanın da yeni üyesi olacak.

Ragıp Savaş ve Burcu Binici ise Emine ve Tipi'nin yeğeni olacak.

Hazım Körmükçü, diziye İdris'in yeğeni olarak katılacak. Masanın yeni üyesi olacak olan Hazım Kömürcü, dengeleri değiştirecek isim olarak görülüyor.

Uzun süredir ekranlarda olmayan Nurseli İdiz ise 'Dişi İplikçi' olarak Madam Anna karakterine hayat verecek. Madam Ana'nın avukatı ise Yosi Mizrahi olacak.

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