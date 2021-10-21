21 Ekim 2021 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 14:46

Yasak Elma 117. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde Yıldız, Çağatay ve Kumru'nun birlikteliğini belgelemiş, onları köşeye sıkıştırmak için planını devreye sokmuştu. Yasak Elma 117. bölüm fragmanında ise Yıldız, ödül aldığı törende kocasının ve Kumru'nun birlikte olduğunu söyleyip kendisini kamçıladıkları için teşekkür eder. Herkesin önünde bomba etkisi yaratan bu konuşma sonrası neler olacak? İşte Yasak Elma 117. yeni bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 117. yeni bölüm fragmanında Yıldız, kozmetik şirketinin davet partisinde Çağatay ve Kumru'nun ilişkisini afişe eder.

Ender'in bile ağzının açık kaldığı olay sonrası neler yaşanacağı seyirci tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi akşamı FOX TV'de.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Yasak Elma son bölümde Yıldız, ihanete uğradığını öğrendikten sonra Çağatay ve Kumru'dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçmişti.

Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için kolları sıvarken, Çağatay ve Kumru olacaklardan habersiz görüşmeye devam ederler.

Yıldız, Çağatay ve Kumru'yu rezil etmek için harekete geçer. Boşanmadan önce aldatıldığını ispat etmek için fotoğrafçı tutup delil toplamaya başlar.

Yasak Elma 116. bölümde "Beni aptal yerine koyan herkesin aklı ile oynayacağım" diyen Yıldız, amacına ulaşmak için her şeyi göze elır.

Yıldız bir fotoğrafçı ttutup Çağatay'ın Kumru için tutuuğu evin önünde pusu kurdurur. Fotoğrafçı Çağatay ve Kumru'yu çekip Yıldız için gerekli kanıtı yakalar.

Arzu'nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını arar.

Ender, Doğan'a karısı ile karşılaştığını söyleyerek evli olduğunu kendisine söylemediği için sitem eder.

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