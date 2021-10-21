Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı'nın 6. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 6. bölümde katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenen Ceylin, Engin ile yüzleşecek mi? Ilgaz ve Ceylin arasında neler yaşanacak? Zafer, Çınar'ı vuracak mı?Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 6.yeni bölümünden 2. fragman.
Yargı dizisi yeni bölümde katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenen Ceylin, büyük bir yıkım yaşar.
Katil En Yakın Arkadaşı Çıktı...
Suratına hiç bir şey olmamış gibi bakması onu deli eder. Öfkeden kuduran Ceylin'i sakinleştirmek ise, Ilgaz'a düşer; çünkü, Engin'in katil olduğunu kanıtlayabilmek için yeterli delillerin oluşturulması ve ona bu durumu hissettirmemeleri gerekmektedir. Ceylin, Engin'e "Katil!" diye bağırmamak için kendisini zor tutar.
Bu sırada İnci'nin öldüğü gece Çınar'ın nerede olduğu netleşir. Bu delil onu serbest bırakmaya yeter. İnci'nin anne ve babası ise, Çınar'ın katil olduğuna yüzde yüz emindirler ve serbest kalması onları derinden yaralar. Ceylin'in babası Zafer, silahla Çınar'ın karşısına dikilir. Cezasını kendisi verecektir.
Ceylin, Engin ile yüzleşecek mi? Ilgaz ve Ceylin arasında neler yaşanacak? Zafer, Çınar'ı vuracak mı?
Yargı dizisi 6. yeni bölümüyle 24 Ekim Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak.