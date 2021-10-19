19 Ekim 2021 Salı 11:50 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 11:50

Kalp Yarası 17. bölümde neler olacağı, dizinin son bölümünü izleyenler tarafından merak ediliyordu. Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'de yayınlanan aşk dizisi Kalp Yarası 17. bölüm fragmanında Ayşe, anneliğe hazır olup olmadığını bilmediği için endişeleniyor. Diğer yandan Azade hanım, "Eğer Ayşe'ye ya da torunuma bir şey olsaydı yemin ederim seni kendi ellerimle öldürürdüm!" diyerek Hande'ye tokat atıyor. İşte Kalp Yarası 17. bölümden ilk fragman

KALP YARASI 17. BÖLÜM FRAGMANI

Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası 16. bölüme Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenmesi damga vurdu.

Kalp Yarası 17. bölüm fragmanında Ferit, bir çocuğu olacağını öğrendiğinden beri çok mutlu olduğunu belirtiyor. Ayşe ise hamileliğinin Ferit ile yaşadıklarını değiştirmeyeceğini söyleyip korkularını dile getiriyor.

Azade ise torunu olacağını öğrendikten sonra HandeEye karşı Ayşe'yi savunuyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de Atv'de.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ayşe ve Ferit kaza yaptıktan sonra arabadan çıkar. Ferit'in bir süre uyanmaması Ayşe'yi çok korkutur. Yardım istemek için yola koşan Ayşe, arkasından seslenen Ferit'in iyi olduğunu görünce mutlu olur.

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın son Bölümünde Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez.

Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.

Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder.

Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.

Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir.

Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe, hamile olduğunu öğrenip büyük bir şok yaşar.

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Kalp Yarası 16 bölüm full izle Youtube!