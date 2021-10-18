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Dizi

Aşk Mantık İntikam 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Mantık İntikam 18. bölümde neler olacak?

Aşk Mantık İntikam 18. bölümde neler olacak? sorusunun yanıtı, son bölümü izleyenler tarafından merak ediliyordu. Aşk Mantık İntikam 18. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX Tv'de yayınlanan romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam'ın 18. bölüm fragmanında Esra, Ozan'ın kendisini sıkıştırması sonucunda Çağla'nın kendisini tehdit ettiğini söylüyor... İşte Aşk Mantık İntikam 18. bölümden ilk fragman

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:18 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 12:18
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Aşk Mantık İntikam dizisinin merakla beklenen 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam 18. bölüm fragmanında Çınar, şirketin projesini Çağla'nın verdiğini öğrenir. Kardeşinden hesap soran Çınar, Çağla'nın Ozan takıntısının ne kadar büyük olduğunu farkeder. Diğer yandan Çağla'nın Esra'yı tehdit ettiğini öğrenen Ozan, ne yapacak? İşte Aşk Mantık İntikam 18. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

AŞK MANTIK İNTİKAM 18. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

Aşk Mantık İntikam 18. bölüm fragmanında Esra, Ozan'ın kendisini sıkıştırması sonucunda Çağla'nın kendisini tehdit ettiğini söyler. Çınar ise şirketin projesini rakip firmaya Çağla'nın verdiğini öğrenir.

Ozan, Çağla'nın Esra'yı tehdit ettiğini öğrendiğinde ne yapacak?

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle her Cuma 20.00'de FOX'ta.

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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