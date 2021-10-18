18 Ekim 2021 Pazartesi 11:05 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:05

Teşkilat dizisinin merakla beklenen 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı Teşkilat 19. Bölüm Fragmanında Mete başkan geri dönüyor. İşte Teşkilat 19. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

TEŞKİLAT 19. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat 19. Bölüm Fragmanında Mete başkan geri dönüyor. Ekip ise büyük bir savaşa giriyor. Diğer yandan Zehra, gemiyi patlatan kişinin kim olduğunu öğreniyor. Serdar'ın kayıp olduğu süre içerisinde içinde onun da yer aldığı videoyu izleyen Zehra, büyük bir ipucuna rastlıyor.

Teşkilat yeni bölümüyle her Pazar 20.00'de TRT 1'de.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir. Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.

Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.

Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.

Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

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