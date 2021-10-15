15 Ekim 2021 Cuma 11:31 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 11:31

Yasak Elma 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde Yıldız, kocası Çağatay'ın kendisini Kumru ile aldattığını öğrendikten sonra plan yapmaya başlamıştı. Yasak Elma 116. bölüm fragmanında ise Yıldız, bu kez aldatıldığını ispat etmek için fotoğrafçı tutup delil toplamaya başlar. Yıldız, amacına ulaşabilecek mi? İşte Yasak Elma 116. yeni bölüm fragmanı

Yasak Elma 116. yeni bölüm fragmanıda Yıldız, Çağatay ve Kumru'yu rezil etmek için harekete geçer. Boşanmadan önce aldatıldığını ispat etmek için fotoğrafçı tutup delil toplamaya başlar.

"Beni aptal yerine koyan herkesin aklı ile oynayacağım" diyen Yıldız, amacına ulaşabilecek mi?

Ender ise Doğan'a karısı ile karşılaştığını söyleyerek evli olduğunu kendisine söylemediği için sitem eder. Ender ve Doğan cephesinde neler olacak?

Yıldız bir fotoğrafçı ttutup Çağatay'ın Kumru için tutuuğu evin önünde pusu kurdurur. Fotoğrafçı Çağatay ve Kumru'yu çekip Yıldız için gerekli kanıtı yakalar.

Yasak Elma her Pazartesi 20.00'da FOX Tv'de...

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'nın sın bölümünde Yıldız, Çağatay'ın kendisini Kumru ile aldattığını öğrenmişti.

Yasak Elma son bölümde Yıldız, ihanete uğradığını öğrendikten sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

Önce evin kapısına kadar gidip tam kapıyı çalacakken vazgeçen Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçer. Yıldız'ın planı ne?

Kumru'nun babası Doğan, Yıldız'ın farklı davranmasından dolayı her şeyi biliyor olabileceğinden şüphelenir. Kumru ve Doğan'ı yemeğe çağıran Yıldız, uydurma bir hikaye ile intikam planından bahseder.

Ender ise Doğan'la yakınlaştığı sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Sabah Doğan'ın evine giden Ender, onun karısı Arzu ile karşılaşır.

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