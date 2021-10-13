13 Ekim 2021 Çarşamba 17:19 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 17:19

Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Ayşe ve Ferit'in kaza yapmasıyla sona eren bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 16. Bölüm fragmanında gelinlik giymiş olan Hande'nin karşısına geçen Ferit, ona gerçekleri hatırlatır. Peki Kalp Yarası 16. Bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ilk tanıtım

Atv'nin sevilen aşk dizisi Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 16. bölüm fragmanında Ferit, herkese hafızasını kaybettiğine inandıran Hande'ye "Yaşadığın travma sana her şeyi unutturmuş olabilir ama ben hatırlatmak zorundayım" diyerek bu işe bir "dur" der. Peki Kalp Yarası 16. Bölümde neler yaşanacak? İşte Kalp Yarası 16. Bölümden ilk Fragmanı

KALP YARASI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Pazartesi akşamı Atv'de yayınlanan Kalp Yarası'nın 16. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ayşe ve Ferit kaza yaptıktan sonra arabadan çıkar. Ferit'in bir süre uyanmaması Ayşe'yi çok korkutur. Yardım istemek için yola koşan Ayşe, arkasından seslenen Ferit'in iyi olduğunu görünce mutlu olur. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

Hande, ailesini sıkıntıya sokmaya devam eder. İntihar etmek için kamyonun önüne atlayan Hande, anne ve babasını Ferit ile evlenmeye ikna etmeye çalışır.

Ferit ise bu olan bitenin saçma olduğuna inanmaktadır. Ayşe'den ayrılmak istemeyen Ferit, gelinliğini giyip karşısına dikilen Hande'ye her şeyi açıklamaya karar verir.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp Yarası son bölümde Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.

Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmektedir.

Kalp Yarası son bölümde Kızının intihar teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin'in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünür ve bir karar alır. Bu kararı uygulamak, Zümrüt için hiç de kolay olmayacaktır.

Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kalır.

"Bizim sevgimiz kimseye iyi gelmedi Ferit. Ne sana ne bana ne de başkalarına... İnsanlar bizim yüzümüzden acı çekiyor" der. Ferit ise "Kıyma bana, kıyma bize" diyerek Ayşe'yi ayrılmamaya ikna etmeye çalışır.

Hande'nin ameliyattan sonra hafızasını yitirmiş gibi davranması sonucu herkes buna inanır.

Hande'nin durumuna üzülen Ayşe, "Git ve onu yaşat Ferit" der. Ferit ise Ayşe'ye "Sevmediğim birine seviyormuşum gibi davranayım öyle mi?" der.

Ferit'in Ayşe'yi geri kazanmak için verdiği mücadele ise Hande'nin intihar teşebbüsü nedeniyle iyice zora girmiştir.

Ayşe, Feritle olan evliliklerinin herkese zarar verdiğini düşünerek ondan vazgeçmeye karar verir.

Ayşe Ferit'e hafızasını kaybettiği söylenen Hande için çabalamasını söyler. Azade ise oğluna yeniden bir şeylere başlama şansı olduğunu söyleyerek onu Hande ile tekrar bir ilişkiye başlaması için yönlendirmeye çalışır.

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