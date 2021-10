12 Ekim 2021 Salı 20:46 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 20:46

Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX Tv ekranlarında yayınlanan dizi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır. Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölümde Evli insanların yasak ilişki yaşamak için kullandıkları internet sitesi siber saldırıya uğrar ve kullanıcıların isimleri ifşa olur. Kullanıcıların içinde Sergen de vardır. Azra, listede Sergen'in de adının olduğunu öğrenince ne yapacak? Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölüm full izleme Youtube linki haberimizde yer alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey, izleyiciye boşanma süreçlerinin iç yüzünü anlatılıyor. İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 4. bölümde yaşananlar... Yayınlandığı ilk bölümden beri büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her Salı FOX TV'de.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 4. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey, 4. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

FOX Tv'nin uyarlama dizisi Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölümde Azra, yaşadığı travmatik geceyi atlatmaya çalışırken yeni gelen bir davayla işine yoğunlaşmak zorunda kalır.

Evli insanların yasak ilişki yaşamak için kullandıkları "Saklı Oda" adlı bir internet sitesi siber saldırıya uğrar ve site kullanıcılarının isimleri ifşa olur.

Yeni listede Sergen'in de adı vardır ve Azra tüm ülkeyi sarsan bu skandalın kendi hayatını da altüst edeceğinden habersizdir.

Çolpan, Sanem ve Azra'nın öğrendiklerini Güneş'ten saklamak isterken kendini başka bir mecburiyetin içinde bulacaktır.

Hatalarının su yüzüne çıkma olasılığı Sergen'i köşeye sıkıştırır.

Bu esnada Songül, çocuklarıyla yüzleşecektir. Faruk ise Azra ve ailesine yaptığı bir sürprizle buzları az da olsa eritmeye çalışacaktır.

Sanem, ailesiyle ilgili öğrendiği yeni gerçeklerin ardından daha fazla sessiz kalamayacağına karar verir.

Evlilik konusunda köşeye sıkışan Güneş ise kendisini bekleyen büyük felaketten habersizdir.

Güneş'in söz merasiminde Sanem eniştesi hakkındaki gerçeği açıklamaya karar verir. Azra, kocasının kendisini aldattığını öğrenince ne yapacak?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.