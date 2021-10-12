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Ada Masalı 17. bölüm full izle! Ada Masalı 17. bölüm izle Puhutv!

Ada Masalı 17. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Ada Masalı 17. bölümde Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz'ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar. Haziran, Poyraz'ı bulabilecek mi? Star Tv'de yayınlanan Ada Masalı 17. bölümü izlemek için haberimizdeki Ada Masalı 17. bölüm full izleme Puhutv linkine tıklayın. Ada Masalı 17. bölüm izle Puhutv!

12 Ekim 2021 Salı 23:46 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 23:46
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Ada Masalı, 17. bölüm izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı'nın çekimleri İzmir'in Sığacık köyünde yapılıyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı 17. bölümde Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolur. Haziran, yaralı haldeki Poyraz'ı aramaya çıkar. Haziran Poyraz'ı bulduğunda neler olacak? Ada Masalı 17. bölüm full izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ada Masalı 17. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 17. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. 'Ada Masalı', çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

ADA MASALI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

Star Tv'nin sevilen yaz dizisi Ada Masalı 17. bölümde Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası'ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz'ı bulmak için dağ taş aranacaktır.

Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz'ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar.

Poyraz ise üst üste yaşadıklarından sonra biraz geri çekilip düşünmek istemektedir. Ancak hayat onun planladığı gibi akmayacaktır. Haziran her zamanki gibi Poyraz'ın yaralarını sarmaya, karanlıklarını aydınlatmaya yetişecektir.

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

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