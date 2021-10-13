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  • 12 Ekim 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Baht Oyunu, Masumlar Apartmanı, Ada Masalı reyting sıralaması
Medya

12 Ekim 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Baht Oyunu, Masumlar Apartmanı, Ada Masalı reyting sıralaması

12 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, Atv'de Çakallarla Dans 5, Star Tv'de Ada Masalı, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 12 Ekim 2021 reyting sonuçları

13 Ekim 2021 Çarşamba 09:19 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:19
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12 Ekim 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Salı akşamı; Güldür Güldür Show, Baht Oyunu, Ada Masalı, Çakallarla Dans 5, MasterChef Türkiye, Evlilik Hakkında Her Şey ve Masumlar Apartmanı izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 12 Ekim 2021 reyting sonuçları

Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV ve TRT 1'de birbirinden güzel yapımlar ekrana geldi. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

12 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncülüğü ise MasterChef Türkiye aldı.

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