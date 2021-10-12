12 Ekim 2021 Salı 20:45 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 20:45

Baht Oyunu, 17. bölümüyle izleyenlerine veda etti. Kanal D'nin sevilen romantik komedi dizisi Baht Oyunu final bölümüyle son kez ekrana geldi. Ada, Bora'ya önceden evli olduğunu, bu yüzden kendisinin evlenme teklifini kabul etmediğini itiraf etti. Bunun üzerine yıkılan Bora, yeniden aşka küsecek mi, yoksa Ada'yı affedecek mi? Bora ve Ada birbirine kavuşacak mı? Baht Oyunu 17. final bölümü izleme sayfasına haberimizdeki Youtube linkinden ulaşabilirsiniz. Kanal D, Youtube Baht Oyunu 17. bölüm full izle!

BAHT OYUNU FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Baht Oyunu 17. bölümde Ada, Bora'ya evli olduğunu itiraf edince kıyamet kopuyor. Bora, Ada'ya karşı sert davranıyor. Ada, aşkını ve Bora'yı geri kazanabilecek mi? Bora ve Ada evlenecek mi?

Baht Oyunu final bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de ekrana geldi. 'Baht Oyunu'nun final bölümünde, Ada, Tuğçe'nin ideal kadın sırrını açıklamasıyla Bora tarafından şirketten kovulur. İşini de Bora'yı da Tuğçe'ye bırakmamak konusunda kararlı olan Ada, çareyi Zafer'den yardım istemekte bulur. Zafer sayesinde işe dönme fırsatı yakalayan Ada'nın şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırtır.

Ada'ya öfkesi dinmeyen Bora, ödül törenine Tuğçe'yi göndermeye karar verir.

Ada, yaşadığı acıya rağmen Bora'ya karşı dik durmakta kararlıdır.

Ada'ya öfkesi dinmeyen Bora, ödül törenine Tuğçe'yi göndermeye karar verir.

Tuğçe ile Bora'nın yakınlaşmasını izleyen Ada, yaşadığı acıya rağmen Bora'ya karşı dik durmakta kararlıdır.

Diğer yandan Rüzgar ve Ada arasındaki soğuk savaş biter ve boşanmalarına ramak kala anlaşma sağlanır.

Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Ada büyük bir karar alır. Aldığı karar sadece kendi hayatını değil, Bora'nın hayatını ve ilişkilerini de sonsuza kadar değiştirecektir.

Gündüz düşleri görmeye başlayan Ada, sürekli Bora'nın yanında belirdiğini görmeye başlar. Peki Bora ve Ada evlenecek mi? Bu Baht Oyunu nasıl sonlanacak?