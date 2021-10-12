12 Ekim 2021 Salı 23:48 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 23:48

Masumlar Apartmanı 42. Bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. TRT1 ekranlarının gerçek hikayeden uyarlanan dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Han'ın eski nişanlısı Ceylan geri dönüyor. Diğer yandan Naci'nin dönüşü, Safiye'ye sevibncin beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Masumlar apartmanı son bölüm 42 bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Masumlar Apartmanı 42. Bölüm izle!

OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her Salı akşamı saat 20.00'de TRT1'de...

MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Masumlar Apartmanı dizisinin (son bölüm) 42. Bölümünde İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur.

Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar.

Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.

Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer.

Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.

Gülben'i olduğu gibi kabul eden Esat, düğün için hazırlıklara başladı. Kına gecesi için bindallı giyen Gülben, başta ablası Safiye olmak üzere herkesi duygulandırdı.

Diğer yandan Naci'nin Safiye'ye yüzük alması, bir evlenme teklifi olacağının sinyalini verdi.

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın geri dönmesi ise izleyenleri şaşırttı.