17 Ekim 2021 Pazar 20:52 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 20:52

Kanal D'nin ilk bölümüyle izlenme rekoru kıran yeni dizisi Yargı'nın 5. bölümü yayınlandı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 5. bölümde Ilgaz ve Ceylin katilin kimliğini bulabilmek için bir plan yapıyor! Herkes kaos içindeyken Ilgaz ve Ceylin'in aklına bir plan gelir. Tuzak ile katilin kimliğini öğrenebileceklerdir. Ceylin gördüklerine inanamaz. Katil kim çıkacak? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 5. bölüm izleme linki haberimizde. Yargı 5. bölüm full izle!

YARGI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 5. bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana, hikayesiyle izleyiciden tam not alan dizi, reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 5. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Yargı 5. bölümde Çınar cezaevinde şişleniyor!

ÇINAR ÖLDÜ MÜ?

lgaz ve Ceylin dışarıda katilin peşine düşmüşken, cezaevindeki Çınar büyük bir tehlike yaşıyor. Babası Metin'in, içeri attığı adam Çınar'ın peşine düşüyor. İntikam almak için köşeye sıkıştırdığı Çınar ile kavga etmeye başlıyor. Çınar, mücadeleden başarılı çıksa da adam son hamlesini yapıyor. Yanında getirdiği şişle Çınar'ı yaralıyor. Bu haberi alan Ilgaz ve babası Metin, büyük şok yaşıyorlar. Çınar'ın ölme ihtimali karşısında Metin, içten içe büyük üzüntü yaşıyor.

Ilgaz ve Ceylin katilin kimliğini bulabilmek için bir plan yapıyor!

Herkes kaos içindeyken Ilgaz ve Ceylin'in aklına bir plan gelir. Tuzak ile katilin kimliğini öğrenebileceklerdir. Ceylin gördüklerine inanamaz. Katil kim çıkacak?

Hayat yolculuğunda bazı düğümlerin çözülmesi imkansız gibi görünür. Ortaya çıkan her ipucu bizi gerçeğe adım adım yaklaştırır; ilmekleri tek tek açarız. Ancak çözdüğümüz düğümler her zaman mutluluk getirmez, sonunda büyük bir acının içinden geçmek zorunda kalırız.

Acı başka düğümleri getirir; onlar da daha zorlu yollara sokar bizi. Anlarız ki; hayatın kaderimize attığı ilmekler hiç bitmeyecektir...

Ceylin de Ilgaz da İnci'nin katilini bulmak için çabalarken, ailelerinden ve sevdiklerinden sınanırlar. Ceylin ailesini, Ilgaz ise kardeşi Çınar'ı geri dönüşü olmayacak bir biçimde kaybetmek üzeredir. Üstelik Pars da onların önüne bambaşka engeller koymaya kararlıdır.

Ceylin ve Ilgaz'ın kesişen yolları, artık bambaşka ve daha keskin bir dönemece girmek üzeredir. İnci'nin katilini ararken girdikleri macera, karşılarına çıkan zorlukları birlikte aşmaları sayesinde onları gerçeğe ulaştıracaktır. Ancak bu gerçek başta ikisi olmak üzere her iki aile için de çok daha büyük bir zelzele yaratacaktır.

Yargı yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...