18 Ekim 2021 Pazartesi 20:50 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 20:50

Kalp Yarası 16. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası 16. bölüme Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenmesi damga vurdu. Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Ferit, herkese hafızasını kaybettiğine inandıran Hande'ye "Yaşadığın travma sana her şeyi unutturmuş olabilir ama ben hatırlatmak zorundayım" der. Hande, Ferit'ten vazgeçecek mi? Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 16. bölüm izleme linki haberimizde. Kalp Yarası 16. bölüm full izle Youtube!

KALP YARASI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, herkese hafızasını kaybettiğine inandıran Hande'ye "Yaşadığın travma sana her şeyi unutturmuş olabilir ama ben hatırlatmak zorundayım" diyerek bu işe bir "dur" der. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor. Yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Kalp Yarası, 18 Ekim 2021 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi.

Ayşe ve Ferit'in kaza yapmasıyla sona eren bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu.

'Kimse yok mu? Yardım edin!"

Ayşe ve Ferit kaza yaptıktan sonra arabadan çıkar. Ferit'in bir süre uyanmaması Ayşe'yi çok korkutur. Yardım istemek için yola koşan Ayşe, arkasından seslenen Ferit'in iyi olduğunu görünce mutlu olur.

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 16. Bölümde Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez.

Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.

Gelinlik giyip Ferit'in karşısına gelen Hande, Ferit'in kendisine gerçekleri hatırlatması karşısında ne yapacak?

Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder.

Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.

Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir.

Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar. Ayşe hamile mi?

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.