18 Ekim 2021 Pazartesi 23:50 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:50

Yasak Elma 116. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 116. son bölümde Yıldız, kocası Çağatay'ın kendisini Kumru ile aldattığını öğrendikten sonra planını devreye sokar. Yıldız, aldatıldığını ispat etmek için fotoğrafçı tutup delil toplamaya başlar. Yıldız, amacına ulaşabilecek mi? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 116.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 116. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 116.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Yasak Elma son bölümde Yıldız, ihanete uğradığını öğrendikten sonra Çağatay ve Kumru'dan ayrı ayrı intikam almak için harekete geçmişti.

Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için kolları sıvarken, Çağatay ve Kumru olacaklardan habersiz görüşmeye devam ederler.

Yıldız, Çağatay ve Kumru'yu rezil etmek için harekete geçer. Boşanmadan önce aldatıldığını ispat etmek için fotoğrafçı tutup delil toplamaya başlar.

Yasak Elma 116. bölümde "Beni aptal yerine koyan herkesin aklı ile oynayacağım" diyen Yıldız, amacına ulaşabilecek mi?

Yıldız bir fotoğrafçı ttutup Çağatay'ın Kumru için tutuuğu evin önünde pusu kurdurur. Fotoğrafçı Çağatay ve Kumru'yu çekip Yıldız için gerekli kanıtı yakalar.

Arzu'nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını arar.

Ender, Doğan'a karısı ile karşılaştığını söyleyerek evli olduğunu kendisine söylemediği için sitem eder. Ender ve Doğan cephesinde neler olacak?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma'nın son bölümünde Önce evin kapısına kadar gidip tam kapıyı çalacakken vazgeçen Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan intikam almaya karar verir.

Kumru'nun babası Doğan, Yıldız'ın farklı davranmasından dolayı her şeyi biliyor olabileceğinden şüphelenir. Kumru ve Doğan'ı yemeğe çağıran Yıldız, uydurma bir hikaye ile intikam planından bahseder.

Ender ise Doğan'la yakınlaştığı sırada sabah Doğan'ın evine çatkapı gider ve karısı Arzu ile karşılaşır.